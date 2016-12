Gb, pedofilia: condannato ex consigliere di David Cameron

Un ex consigliere di David Cameron è stato dichiarato colpevole per possesso di materiale pedopornografico. Si tratta di Patrick Rock, 64 anni, nel cui computer erano state trovate immagini di almeno nove bambine, di età attorno ai 10 anni, ritratte semi-svestite e secondo l'accusa "in pose sessuali". Rock aveva ammesso d'aver scaricato le foto nel 2013, cercando tuttavia di sostenere che non fossero morbose.