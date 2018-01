Gb, ospedale a corto di personale: sospesa la chemioterapia

Niente personale, niente terapie per i pazienti malati di cancro. E' l'annuncio shock del responsabile del reparto oncologico del Churchill Hospital di Oxford, uno dei maggiori ospedali inglesi. La struttura è a corto di medici, ma soprattutto di infermieri specializzati, denuncia il Times riprendendo le parole del dottor Andrew Weaver, il primario che è stato costretto a "rinviare di quattro settimane i cicli di chemioterapia" per i pazienti in lista.