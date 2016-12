Gb, omaggio ai 90 anni della regina: Elisabetta II appare sulla copertina di Vanity Fair

Anche la rivista Vanity Fair celebra i 90 anni della regina Elisabetta , pubblicando in copertina l'immagine della sovrana in compagnia dei suoi amati cani. La foto è stata scattata dall'artista americana Annie Leibovitz, autrice anche delle altre istantanee contenute nel lungo servizio dedicato dal periodico alla monarca più longeva della storia britannica. Elisabetta II appare felice e veste abiti molto comuni mentre siede su una panchina nel parco del castello di Windsor circondata dai suoi quattro cani, di razza corgi e dorgi.

Nel magazine, in uscita venerdì, ci saranno altre immagini inedite della regina, di cui una col principe Filippo. "A Windsor la sovrana si sente veramente rilassata e vive in grande armonia con la sua famiglia", ha dichiarato Annie Leibovitz. In occasione del 90esimo compleanno della regina, l'artista aveva immortalato Elisabetta II circondata dai cinque pronipoti, compresi il principe George e la principessa Charlotte, e due nipoti.



La cosiddetta "fotografa delle star", che ha maturato un rapporto di grande fiducia coi reali inglesi, ha rivelato inoltre che è spesso Elisabetta a scegliere il tipo di pose dei suoi ritratti. Di recente Vogue aveva scelto Kate Middleton per celebrare i cento anni della rivista.