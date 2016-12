Gb, ok ad attacco contro jet russi

Il ministero della Difesa russo ha convocato l'attaché militare dell'ambasciata britannica a Mosca. L'intento di Mosca è quello di fare luce sulla notizia, diffusa dal tabloid Daily Star, di un presunto via libera dato ai piloti della Gran Bretagna per poter attaccare i jet russi in caso di minaccia alle proprie vite. Il diplomatico britannico ha riferito di non avere nessuna informazione in merito e ha annunciato una risposta formale a breve.