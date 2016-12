Gb, nuovo governo con Hammond alle Finanze, Johnson agli Esteri

Giorno di insediamento per il neo premier Theresa May, che ha presentato la nuova squadra. Philipp Hammond è il nuovo cancelliere dello scacchiere (il nostro ministro delle Finanze); Boris Johnson il ministro degli Esteri; Amber Rudd va all'Interno. Liam Fox invece è il ministro al Commercio, Michael Fallon rimane alla Difesa mentre Davis David sarà colui che traghetterà la Gb fuori dall'Ue. Le quote rosa dovrebbero aumentare rispetto a Cameron.