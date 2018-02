Gb, nuove accuse di molestie scuotono il mondo del volontariato

Il mondo del volontariato britannico deve fare i conti con un nuovo caso di molestie dopo lo scandalo Oxfam: questa volta a esserne colpito è Brendan Cox, vedovo della deputata laburista Jo Cox, assassinata nel 2016. L'uomo si è dimesso dalle due ong create in onore della moglie dopo le accuse di abusi sessuali ai danni di due donne mosse contro di lui quando lavorava per Save the Children.