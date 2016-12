Gb, nonostante il no di Cameron i deputati si alzano lo stipendio

Polemiche in Gran Bretagna per la decisione dei parlamentari di alzare il proprio stipendio del 10%. Nonostante il no del primo ministro David Cameron l'indennità è stata infatti rivista al rialzo: da 96mila a 106mila euro l'anno. Il premier aveva definito l'operazione "inappropriata in questo momento storico" e anche alcuni deputati si erano detti contrari.