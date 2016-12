Gb, nominata la prima donna vescovo E' Libby Lane, reverendo di 48 anni

12:33 - E' stata nominata la prima donna vescovo della Chiesa d'Inghilterra dopo la storica riforma delle legge canonica. Il reverendo Libby Lane, 48 anni, a gennaio diventerà vescovo di Stockport, nella diocesi di Chester. Ordinata sacerdote nel 1994, dal 2007 è parroco di St. Peter's Hale and St Elizabeth's Ashley nel Cheshire. "Sono molto emozionata per questa inaspettata nomina", ha detto subito dopo l'annuncio.

Prendendo la parola, Libby Lane ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime del massacro avvenuto martedì in Pakistan. Poi ha ringraziato quanti, uomini e donne, hanno a lungo sperato in questo momento, e ha rivolto una preghiera a Dio.



Il premier David Cameron ha subito fatto le sue congratulazioni, sottolineando come questo sia "un giorno importante per l'eguaglianza fra i sessi".



La cerimonia il 26 gennaio - Lane, 48 anni, verrà consacrata come ottavo vescovo della città di Stockport in una cerimonia nella cattedrale di York il 26 gennaio.