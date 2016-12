4 dicembre 2014 Gb, neo-mamma scomparsa dall'ospedale di Bristol con la figlia: trovati i due cadaveri La donna, 30 anni, aveva lasciato la clinica in ciabatte con in braccio la bimba nata da quattro giorni. Soffriva di schizofrenia e depressione Tweet google 0 Invia ad un amico

22:04 - Con in braccio la sua bimba di 4 giorni la 30enne Charlotte Bevan esce dall'ospedale di Bristol, in Inghilterra: la scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza. Poi della donna e della neonata nessuna traccia, fino a questa sera quando i loro corpi sono stati trovati in un dirupo vicino alla struttura ospedaliera. Il padre della piccola aveva lanciato un disperato appello alla donna.

I loro corpi sono stati trovati nel dirupo chiamato Avon Gorge, nei pressi dell'ospedale. La donna aveva sofferto di schizofrenia e depressione e non riusciva a dormire sin da quando aveva dato alla luce la piccola Zaani. Charlotte era uscita dal reparto maternità martedì: non portava un cappotto, e indossava le ciabatte, mentre la figlia era stata avvolta in una coperta.



Le autorità avevano lanciato una ricerca per salvare le due, ma ogni speranza è risultata vana dopo che madre e figlia sono state ritrovate a pochi metri l'una dall'altra fra le rocce di un burrone. La struttura ospedaliera è stata criticata per aver permesso alla donna, nonostante i suoi problemi mentali, di andarsene, ed è stata avviata una inchiesta interna.