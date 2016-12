Gb, nella contea della deputata Jo Cox la Brexit vince con il 54,7%

L'omicidio della deputata Jo Cox non ha fermato l'onda a favore della Brexit nel referendum di giovedì. Il delitto politico non ha sortito effetti neppure nella contea della laburista pro "remain": a Birstall ha vinto il "leave" con il 54,7% dei voti. Graham, città di Margaret Thatcher, invece non ha tradito la sua allergia all'Europa (59,9%), mentre Woodstock dell'antieuropeista Winston Churchill ha sorpreso esprimendosi a favore del "Brexin" (53,7%).

Le contee anti-Ue sono quelle che hanno ricevuto più fondi dall'EuropaIl paradosso è che le contee che hanno votato per la Brexit sono quelle che hanno ricevuto più fondi Ue. I fondi strutturali sembrano dunque aver influito poco nella scelta dei britannici al referendum. Londra - in cui il 75% dei votanti ha chiesto di restare nell'Ue - ha ricevuto 745 milioni di euro. Ma è l'unico caso tra le città o regioni che più prendono da Bruxelles ad aver scelto di rimanere.



Nell'area della Cornovaglia e isola di Scilli, che si piazza al secondo posto con 540 milioni di euro, il 56% dei votanti si è espresso per l'uscita. Segue il North East, con 537,4 milioni. Nell'area che comprende Northumberland, la contea di Durham, Tyne and Wear, e la Tees Valley, il "leave" ha surclassato il "remain", con punte del 68,6% nella città di Hartlepool, nello Yorkshire del Nord.



Più divisa la popolazione della Greater Manchester che ha ricevuto da Bruxelles 413,8 milioni di euro. Vince anche qui il fronte Brexit, ma su dieci suddivisioni tre avrebbero voluto restare in Ue, tra cui Manchester dove il 60% si espresso per il "remain". La regione della città di Leeds che ha ottenuto 389 milioni di euro dall'Ue, conta solo tre eccezioni al "via" dall'Ue: Harrogate, York e la stessa Leeds. Fronte unito a favore dlla Brexit invece in Lancashire (265 milioni di euro). Di contro a Gloucestershire che prende solo 38 milioni di euro da Bruxelles tre suddivisioni su sette (Cheltenham, Cotswold e Stroud) hanno votato per restare nell'Unione.