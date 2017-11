Gb, nata con un tumore sul viso dopo 18 operazioni lo rimuove e si sposa

Il tumore ha aggredito la faccia di Cody sin da quando la piccola era nel grembo della madre. Quando è nata infatti, nel 1992, aveva già la parte sinistra del viso deformata. I medici avevano detto che non si poteva fare nulla, almeno finché la bimba non avesse compiuto sei anni. Ma i genitori della bambina non si sono lasciati scoraggiare da quella diagnosi. E dopo alcune ricerche sono venuti a conoscenza di un medico negli Stati Uniti in grado di operare bambini con gravi malformazoni facciali.



Il signor e la signora Hall non potevano però permettersi l'intervento allora hanno deciso di lanciare un appello sull'Evening Telegraph. In tanti si sono commossi a vedere le foto di quella bambina con il viso rovinato dalla malattia. In pochi giorni sono state raccolte 230mila sterline. Così Cody, a un anno, ha potuto fare il suo primo intervento all'ospedale Roosevelt di New York. A questa prima operazione ne sono seguite altre 17. Cody ha sopportato liposuzioni, rinoplastiche, interventi agli occhi, lifting facciali. Un percorso doloroso, ma che ha restituito alla ormai 25enne Cody un viso e una vita normali. Ora lei stessa lavora nel reparto di chirurgia dell'Ospedale di Kettering (Gran Bretagna) per ridare un po' di speranza a chi deve affrontare interventi e si trova ad avere la stessa paura che ha avuto lei.