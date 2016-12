Gb, muore l'uomo più grasso: pesava 412 chili e mangiava solo junk food

Il suo cuore non ha retto, Carl Thompson, l'uomo più grasso della Gran Bretagna è morto sotto il peso dei suoi 412 chili. Già da sei mesi non usciva più di casa e aveva rilasciato un'intervista nella quale lanciava un appello: "Non mangiate cibo spazzatura o finirete come me". Diecimila calorie al giorno: a tanto ammontava il suo regime alimentare costituito quasi totalmente da cibo spazzatura come bastoncini di pesce, pizza fast food, merendine, caramelle, che ingurgitava in modo compulsivo.