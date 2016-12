Gb, ministro per Brexit: via migranti Ue in caso di impennata arrivi

"Nel caso in cui si registri un'impennata di ingressi, i migranti europei che arriveranno in Gran Bretagna nei prossimi due anni saranno rispediti a casa". Lo ha annunciato il ministro per la Brexit, David Davis, chiamato dal premier Theresa May a guidare i negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Ue. Davis ha poi negato che il governo voglia espellere i tre milioni di cittadini europei che già vivono nel Regno.