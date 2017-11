Gb, minaccia chimica a Oxford: intossicati due agenti

Due agenti di polizia sono stati portati in ospedale perché intossicati in seguito a una "minaccia chimica" nella cittadina universitaria di Oxford, in Gran Bretagna. Ne danno notizia i media locali, secondo cui gli agenti stavano compiendo un "arresto di routine" quando si sono accorti della "minaccia chimica" della quale non è stata specificata la natura. La polizia ha disposto anche l'evacuazione di una via di Oxford.