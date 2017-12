Gb, la madre è in ospedale per l'ultimo saluto alla figlia: i ladri entrano in casa e rubano il Pc con tutte le loro foto

Daisy Elbrow è morta a soli 15 anni. E' stata sconfitta da una forma di cancro molto rara. La ragazzina ha passato i suoi ultimi giorni nel letto di un ospedale. Notte e giorno sua mamma è stata lì a tenerle la mano, a godersi quelli che sapeva essere gli ultimi attimi di vita della sua bambina. E proprio mentre la 47enne Natalie Elbrow stava dando alla figlia l'ultimo saluto, i ladri sono entrati nella loro casa a Dorset (Gran Bretagna). Hanno portato via diverse cose, ma soprattutto un oggetto per Natalie molto prezioso: il Pc con tutte le foto della figlia . Per ritrovarlo la polizia ha lanciato un appello in rete.

"Daisy era una vera guerriera - ha detto la madre al Daily Mail - ha combattuto contro il cancro fino alla fine, era così coraggiosa. Passava più tempo in ospedale che fuori e quel computer significava tutto per lei, era la sua finestra sul mondo". Il Pc di Daisy, un Macbook Air, era stato regalato alla ragazzina dall'ospedale in cui era ricoverata grazie a una raccolta fondi. Dentro c'erano tutte le sue foto.



Il giorno della morte di Daisy i ladri hanno svaligiato casa Elbrow. Si sono portati via anche una console di videogiochi, un braccialetto della ragazzina, i contanti. Ma è il Pc l'oggetto che la madre di Daisy spera di ritrovare più di ogni altra cosa. La polizia di Dorset ha lanciato sulla pagina Facebook del commissariato un appello per recuperarlo. Alcuni utenti hanno persino offerto una ricompensa ai ladri per incentivarli a restituire il computer.