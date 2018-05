Gb, media: mille migranti qualificati a rischio espulsione

Almeno mille migranti extracomunitari, integrati da tempo in Gran Bretagna e con contratti di lavoro "ad alta qualificazione", rischiano di essere espulsi sulla base di restrizioni in materia di immigrazione denunciata, da più parti, come arbitraria. Lo rivela il Guardian. I migranti in questione avevano tutti presentato regolare domanda, ma si sono visti opporre un rifiuto sulla base di un'interpretazione estensiva delle norme anti-terrorismo.