La riunione è stata convocata da Lord Chamberlain, il funzionario più senior di Casa Reale, e dal braccio destro di Sua Maestà, il segretario privato Sir Christopher Geidt, scrive il giornale.



"Anche se le riunioni che riguardano tutto il personale reale vengono convocate di tanto in tanto, il modo in cui questa è stata gestita, all'ultimo momento, è molto insolito e suggerisce che c'è qualcosa di importante da comunicare", ha detto una fonte.



Un funzionario di Buckingham Palace ha comunque detto alla Associated Press che "non c'è motivo di preoccupazione" legato alla convocazione di tutto il personale di Casa Reale alla residenza londinese della Regina, anticipato dal Daily Mail.