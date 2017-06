Gb, May va avanti con l'appoggio del Dup: "Governo per Brexit e sicurezza

Dunque non solo non è arrivata la vittoria che sperava, ma anzi la May ha dovuto ingoiare la perdita della maggioranza assoluta in Parlamento. Ma nonostante le richieste di dimissioni giunte da più parti va avanti decisa, grazie all'appoggio del Dup.



Parlando a Downing street dopo essere stata ricevuta dalla regina II, May ha detto che il nuovo governo porterà la Gran Bretagna fuori dalla Ue nei tempi previsti e ha promesso di costruire un Paese in cui nessuno verrà lasciato indietro. Il Premier ha detto che i due partiti lavoreranno insieme dopo aver "beneficiato di un forte rapporto per molti anni". "E ora andiamo al lavoro" ha concluso.



Sturgeon: "Abbandonare l'hard Brexit" - La Gran Bretagna deve abbandonare il progett di "hard" Brexit dopo che i conservatori al governo hanno perso la maggioranza parlamentare. Lo ha dichiarato la premier scozzese Nicola Sturgeon, leader del Partito nazionale scozzese, terza forza alla Camera dei Comuni. .



Corbyn: "Il Labour è pronto a servire il Paese" - Galvanizzato dall'ottimo risultato raggiunto nelle urne il leader laburista Jeremy Corbyn ha detto che il Labour "e' pronto a servire questo Paese". Corbyn ha aggiunto che i negoziati sulla Brexit devono andare avanti e di voler una Brexit "jobs first", in cui il problema dell'occupazione sia al primo posto e ha aggiunto che ritardare i negoziati non dipende dalla Gran Bretagna. Corbyn - riporta il Guardian - ha poi ripetuto il suo invito alla premier Theresa May a dimettersi. Per il leader laburista l'esito del voto dimostra chiaramente che il Labour ha vinto le elezioni sulla base di un programma "forte e ricco di speranze".