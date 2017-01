Gb, May: "Se Cia adotta tortura cambia rapporto con 007 Usa"

La Gran Bretagna potrebbe interrompere la collaborazione con le agenzie di intelligence americane nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero adottare la tortura per ottenere informazioni negli interrogatori. Lo ha annunciato il premier britannico Theresa May in vista dell'incontro con Donald Trump. Il presidente americano si era espresso a favore del waterboarding, l'annegamento simulato in fase di interrogatorio, che fu abolito dall'amministrazione Obama.