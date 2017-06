Gb, May incassa appoggio del Dup: dalla regina per governo bis

La premier britannica Theresa May ha il sostegno degli unionisti del Dup per la formazione di un governo. La notizia è stata confermata da un portavoce di Downing Street annunciando che la premier si recherà a Buckingham Palace alle 12.30 di Londra (le 13.30 in Italia), per ricevere il via libera della regina Elisabetta II a formare un nuovo esecutivo.