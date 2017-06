Gb, May: cambierò legge su diritti umani se serve per la lotta al terrorismo

Parlando a Slough in un incontro con sostenitori dei Tories - scrive la Bbc - la premier non ha precisato le sue proposte, ma ha detto: "Voglio condanne a pene detentive più lunghe per i responsabili di atti terroristici. Voglio rendere più facile per le autorità l'espulsione di presunti terroristi verso i loro paesi di provenienza. E voglio fare di più per limitare la libertà di movimento delle persone sospettate di terrorismo quando abbiamo indicazioni sufficienti per dire che costituiscono una minaccia, anche se non abbiamo abbastanza prove per portarli davanti a un tribunale".



Poi ha aggiunto: "E se le nostre leggi a tutela dei diritti umani saranno d'intralcio, cambieremo le leggi così da poterlo fare".