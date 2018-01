Gb, May annuncia domani rimpasto governo. Downing Street conferma

La premier britannica Theresa May annuncerà lunedì il rimpasto del suo governo. Lo ha confermato il numero 10 di Downing Street, scrive il Guardian. Tra i posti in bilico, la ministra per l'Istruzione Justine Greening, il titolare del Business Greg Clark, e la numero uno della Camera dei Comuni Andrea Leadsom. Downing Street ha rifiutato di commentare sui possibili cambi nel governo.