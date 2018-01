Gb, May a Macron: usciremo da mercato unico, ma vogliamo accordo

Il Regno Unito è avviato a uscire dal mercato unico oltre che dall'Ue ed "è consapevole che le relazioni future non potranno essere più le stesse di quelle attuali". Lo ha ribadito Theresa May rispondendo a Emmanuel Macron sul tema della Brexit a conclusione del vertice britannico-francese. Tuttavia la May ha insistito sull'obiettivo di "un accordo complessivo sui commerci il più ampio ampio possibile con l'Europa".