Gb, lite fra eurodeputati Ukip: sta meglio Steven Woolfe, ricoverato dopo un pugno in faccia

Ha tirato un sospiro di sollievo anche il leader ad interim Niger Farage, dicendo di aver parlato con lui al telefono: "Si sente un po' meglio", ha detto, secondo quanto riferisce la Bbc.



Aggressione all'Europarlamento - Il dramma era scattato nella sede del Parlamento di Strasburgo in seguito a uno scontro tra il 49enne deputato, ora candidato alla leadership del partito dopo le dimissioni a sorpresa di Diane James, e il 63enne Hookem, finito con Woolfe che era collassato a terra dopo aver ricevuto un pugno in faccia. La notizia era stata diffusa dall'europarlamentare Nigel Farage, da mercoledì leader ad interim del partito euroscettico. Per il momento la polizia francese non ha ricevuto denunce a carico di Hookem e non ha aperto ufficialmente un'indagine su di lui.



Hookem, un uomo dal fisico massiccio originario dello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra, è legato a Bill Etheridge, altro ex aspirante alla leadership dell'Ukip e sostenitore esplicito del ripristino della pena di morte. Woolfe invece, avvocato di Manchester, è stato considerato di fatto un delfino di Farage, seppure abbia ammesso di essere stato tentato nelle ultime settimane di passare al Partito conservatore di Theresa May.



Dopo l'incidente, Farage ha subito fatto sapere di essere "rammaricato" per quanto accaduto al meeting dell'Ukip. Subito dopo la lite, un portavoce del partito aveva fatto sapere che Woolfe era stato "ricoverato a Strasburgo e sottoposto a una serie di test". Secondo fonti anonime citate da Skynews, i medici in un primo momento non avevano escluso un'emorragia cerebrale per l'eurodeputato, che proprio oggi ha compiuto 49 anni.



Verso la leadership - Woolfe è considerato il successore alla guida dell'Ukip, il partito per l’Indipendenza del Regno Unito che, dopo la vittoria alla Brexit nel referendum di giugno, è lacerato da lotte intestine. L'eurodeputato aveva tentato di candidarsi per la successione a Farage nei mesi scorsi ma era stato escluso in base a un cavillo legale. Ora, dopo le dimissioni a sorpresa della leader Diana James, che ha lasciato la guida del partito dopo 18 giorni, è stato il primo ad annunciare un nuovo ingresso in campo, seguito dall'ex capo dello staff di Farage, Raheem Kassam.



"Nelle ultime settimane ho pensato a lungo e duramente al mio futuro politico e a come posso contribuire a costruire il Regno Unito dopo la Brexit che abbiamo votato nel mese di giugno - un paese meritocratico, indipendente e prospero che si alza in piedi per milioni di persone che sono state ignorato per troppo tempo", aveva dichiarato Woolfe.