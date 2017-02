GB, lei perde la memoria ma il fidanzato la fa innamorare di nuovo

L’attacco di epilessia, malattia diagnosticatale 14 anni fa, le aveva causato una forte amnesia e i medici l’avevano avvisata che la memoria sarebbe potuta tornare tra sei mesi o, nel caso peggiore, mai più. Inoltre le avevano detto che esiste un 50% di possibilità che l’amnesia si ripresenti. Ma lei non si spaventa: "Rich sarà capace di farmi innamorare di lui una terza volta", ha detto la giovane.



Jessica ha raccontato che al suo fidanzato non è bastata una lettera o un mazzo di fiori per riconquistarla: "Ero terrorizzata, non avevo idea di chi fosse quel ragazzo. Ma non solo lui, chiunque. Anche dei miei genitori non ricordavo nulla. Non conoscevo neanche il mio nome". Il mondo, per lei, si era fermato sul treno che la portava a lavoro, insieme al suo Rich, lo scorso marzo.