Gb, le ultime parole di Jo Cox dopo l'agguato: "Mi fa troppo male"

"My pain is too much": mi fa troppo male. Sono queste, secondo Fazila Aswat, un'assistente parlamentare che per prima ha provato a soccorrere Jo Cox, le ultime parole sospirate con un filo di voce dalla deputata anti-Brexit dopo l'agguato di Birstall. Secondo le ultime ricostruzioni, l'aggressore avrebbe sferrato alla laburista, quando era ormai per terra in un lago di sangue, una serie di calci prima di andarsene.