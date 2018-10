Gb, le ceneri del marito sono in fondo al lago: la moglie disabile chiede di gettare al centro delle acque una rosa

"Per favore, qualcuno può gettare questa rosa al centro del lago per me?". Inizia così il misterioso messaggio, non firmato, né accompagnato da numero di telefono, che era stato attaccato alla recinzione davanti a uno specchio d'acqua di Birmingham, in Gran Bretagna. Un particolare, però, salta subito all'occhio continuando a leggere quelle parole: la richiesta arriva da una vedova in sedia a rotelle che non può, nella sua condizione di disabile, omaggiare il marito, le cui ceneri si trovano sui fondali. Così è stata accontentata da un socio del locale club di canottaggio e attraverso i social network si tenta di avvisarla: missione compiuta.