1 gennaio 2015 Gb, la regina Elisabetta omaggia la minigonna e nomina dama Mary Quant La stilista si è detta "assolutamente felice" per il titolo concesso dalla sovrana

12:12 - A più di 50 anni dalla prima minigonna la sua creatrice è stata onorata dalla regina Elisabetta: Mary Quant è diventata infatti dama. La stilista 80enne si è detta "assolutamente felice" per il titolo concesso dalla sovrana. Oltre a lei due attrici sono diventate dame, Joan Collins, la perfida Alexis Colby nella soap opera "Dynasty", e Kristin Scott Thomas.

Nel 1963 la Quant vendette il primo modello di minigonna nella sua boutique Bazaar di Chelsea, a Londra, e nello stesso anno compariva per la prima volta sulle pagine di Vogue in Inghilterra una gonna sopra il ginocchio, il capo d'abbigliamento che cambierà per sempre non solo il look, ma anche lo stile di vita delle donne.