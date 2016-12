13 luglio 2016 01:35 Gb, la regina Elisabetta incarica Theresa May: è il secondo premier donna dopo la Thatcher Nella nuova squadra Johnson agli Esteri, Rudd allʼInterno, Hammond alle Finanze. Davis traghetterà la Gb fuori dallʼUe

Theresa May è ufficialmente il nuovo premier britannico, succedendo a David Cameron. La regina, secondo il protocollo, ha invitato la neo-leader dei conservatori, ministro dell'Interno negli ultimi sei mesi, a formare il nuovo governo. May ha presentato i primi nomi della squadra mentre sulla stampa impazza il toto-ministre per le quote rosa. E' la seconda donna nella storia del Paese a guidare l'esecutivo, 26 anni dopo Margaret Thatcher.

"Nuovo ruolo per Londra nel mondo fuori dalla Ue" - Ha poi definito la Brexit "una sfida" e ha parlato di "un momento importante per il Paese dopo il referendum", evocando la necessità "di un grande cambiamento", ma anche di "una visione positiva del nostro ruolo nel mondo". "Quando lasceremo l'Unione europea - ha ripreso -, costruiremo un nuovo ruolo audace e positivo nel mondo".



Il nuovo governo: Fallon resta alla Difesa, Johnson agli Esteri, Hammond alle Finanze - Giorno di insediamento per il nuovo premier britannico Theresa May, che ha presentato la nuova squadra. Philipp Hammond è il nuovo cancelliere dello scacchiere (il nostro ministro delle Finanze); Boris Johnson il ministro degli Esteri, Amber Rudd va all'Interno. Liam Fox invece è il ministro al Commercio con l'estero, Michael Fallon rimane alla Difesa mentre David Davis è il ministro alla Brexit, sarà colui che traghetterà la Gran Bretagna fuori dall'Europa.