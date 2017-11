Gb, la regina Elisabetta e il principe Filippo festeggiano le nozze di ferro

Era il 20 novembre del 1947 e nell'Abbazia di Westminster a Londra si celebrarono le nozze tra Elisabetta di Windsor e Filippo Mountbatten. La sposa aveva soli 21 anni ed era figlia del re Giorgio VI, principale erede al trono d'Inghilterra. Lo sposo era invece, il 26enne Filippo, un lontano cugino di Elisabetta che per prenderla in moglie rinunciò al proprio cognome, si convertì alla religione anglicana e divenne cittadino britannico per uscire dalla linea di successione al trono di Grecia e Danimarca, in quanto unico figlio maschio di un fratello del re Costantino.