Gb, l'Ue potrebbe pagare le tasse di residenza dopo la Brexit

L' Unione europea potrebbe pagare la tassa per i cittadini Ue che chiederanno di rimanere in Gran Bretagna dopo la Brexit . Il ministero dell'Interno britannico ha minacciato di far pagare 72 sterline per ogni richiesta di " residenza permanente " nel Regno Unito. Per poter inoltrare tale richiesta bisogna dimostrare di aver vissuto in maniera continuativa negli ultimi cinque anni nel Paese e di non avere reati a proprio carico.

La posizione dell'Ue - Secondo il Guardian, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker avrebbe espresso il suo apprezzamento sull'ipotesi che l'Ue si faccia carico di questa imposta attraverso il bilancio Ue e ha dichiarato che ne discuterà con la premier britannica Theresa May personalmente.



I costi - Nei prossimi giorni Londra pubblicherà online il nuovo procedimento per fare richiesta e ha già annunciato che il costo sarà "non più di quello per un passaporto" per la maggior parte dei richiedenti.



Nessun costo aggiuntivo per chi si è già mosso - I cittadini europei che hanno già fatto domanda con successo per la residenza permanente non dovranno pagare ulteriori tasse.



Posti di lavoro in più - Il ministro dell'Interno Amber Rudd sta intanto cercando di reclutare personale per gestire la mole di richieste e lo scorso anno aveva parlato di almeno 700 dipendenti in più da assegnare a questo ruolo, 500 entro aprile. Non è ancora chiaro, però, quanti dei tre milioni di cittadini Ue che si trovano attualmente nel Regno Unito faranno richiesta per lo status di residenza permanente e quindi a quanto ammonterà il reale lavoro da gestire all'indomani del divorzio Londra-Bruxelles.