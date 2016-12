Gb, l'arcivescovo di Canterbury scopre di essere il figlio del segretario di Churchill

L'arcivescono Welby, 60 anni, ha dichiarato che "la rivelazione dell'identità del suo vero padre è stata una totale sorpresa ma anche una storia di redenzione e speranza". Poi ha aggiunto: "Non c'è nessuna crisi esistenziale. Non c'è risentimento contro nessuno. La mia identità ha le sue fondamenta in chi sono io in Cristo".



Dal canto suo la madre di Welby, che si è risposata ed è adesso Lady Williams of Elvel, ha confermato al figlio di avere avuto una breve relazione con Sir Anthony poco prima di sposarsi con Welby, ma che né lei né il marito avevano mai avuto dubbi su chi fosse il padre dell'arcivescovo.