Gb: Kouachi arruolato da Al Qaeda

14:04 - Cherif Kouachi, uno dei due terroristi che hanno compiuto la strage al magazine Charlie Hebdo, è stato arruolato in carcere da un seguace di Abu Hamza, l'ex imam radicale della moschea londinese di Finsbury Park estradato dalla Gran Bretagna agli Usa. Lo dice il Daily Telegraph, secondo cui Djamel Beghal, franco-algerino incarcerato per il suo ruolo in Al Qaeda, divenne amico di Kouachi dieci anni fa, quando i due erano in prigione in Francia.