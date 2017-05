Gb, Johnson minaccia l'Ue: "Siete voi a dover pagare il conto per la Brexit"

Potrebbe essere Bruxelles a dover pagare il conto per la Brexit , dal momento che la Gran Bretagna ha contribuito a così tanti istituti e beni europei: lo suggerisce, in un'intervista al Daily Telegraph, il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, accusando l'Unione europea di voler dissanguare il Regno Unito. Secondo Johnson Londra dovrebbe avere i soldi indietro da Bruxelles "per molte buone ragioni".

L'Unione europea calcola che Londra dovrebbe pagare dai 40 ai 60 miliardi di euro per onorare gli impegni presi nei diversi programmi e fondi europei. L'esecutivo britannico ha però già dichiarato che non intende pagare una tale somma. Nella sua intervista, Johnson ha definito "assurde" le somme menzionate.



Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Regno Unito avrebbe il diritto ad un rimborso di 9 miliardi di sterline (10,6 miliardi di euro) dalla Banca europea di investimenti (Bei) e di altri 14 miliardi di sterline, in liquidità e beni immobiliari.



"Vogliono dissanguare questo Paese con la loro fattura", ha affermato il ministro, minacciando di lasciare il tavolo dei negoziati "senza pagare proprio niente". "Noi co-deteniamo alcuni beni per i quali abbiamo pagato per anni il cui valore bisognerà valutare accuratamente", ha spiegato.



"C'è reale possibilità che Putin saboti il voto" - Johnson ha poi parlato del voto britannico, affermando che "esiste una reale possibilità che Vladimir Putin stia cercando di sabotare le prossime elezioni politiche in Gran Bretagna". "Il presidente russo - ha aggiunto il ministro - sarebbe felice se Jeremy Corbyn (il leader laburista, ndr) vincesse l'8 giugno".