"Jodie mangia per vivere": è il nickname di Jodie Leigh , 18 anni, che è riuscita a sconfiggere l'anoressia e aiuta dall'Inghilterra le altre ragazze a battere questa terribile malattia. Dopo la morte della sua migliore amica, era caduta in depressione . Una vocina dentro la sua testa le ripeteva "Sei troppo grassa" e così lei mangiava 20 calorie al giorno . Pesava 35 chili e non poteva più sedersi perchè la sua spina dorsale toccava la sedia: così qualcosa è scattato e ha incominciato a farsi aiutare .

I dottori avevano iniziato a preparare i genitori di Jodie al peggio: le possibilità che lei potesse sopravvivere erano davvero molto poche. Eppure questa ragazza è riuscita a lottare per la sua vita e a trovare la forza di chiedere aiuto. Durante la depressione aveva anche tentato il suicidio: costretta su una sedia a rotelle, non riusciva a muoversi, perdeva capelli a ciocche e anche respirare le sembrava faticoso.



Quei giorni bui ora sono per Jodie solo un brutto ricordo: ha ritrovato la salute e la felicità. Sul suo profilo Instagram scrive: "Sì non sono perfetta ma sono sopravvissuta a lungo percorso. Per favore, se conoscete qualcuno che soffre di anoressia parlategli di me. Guarire si può: io ce l'ho fatta".