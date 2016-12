Gb: Isis prepara nucleare "sporco"

Londra teme che l'Isis possa procurarsi "componenti radiologiche" per ordigni nucleari "sporchi". E' quanto si evince dal documento sulla sicurezza citato dal premier David Cameron per spingere i deputati a dare il via libera ai raid anche in Siria. "Isis e Al Qaeda cercheranno d'acquisire capacità chimiche, biologiche e radiologiche", si legge nel dossier.