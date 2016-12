Gb,Isis: "Colpiremo Downing Street"

Alcuni presunti membri britannici dell'Isis hanno celebrato in un video gli attacchi a Bruxelles, affermando che i prossimi bersagli saranno Downing Street e gli aeroporti londinesi di Gatwick ed Heathrow. Il ministro della Difesa britannico, Michael Fallon, da parte sua ha fatto sapere che migliaia di militari sono pronti a intervenire a sostegno della polizia in caso di un attacco dell'Isis in Gran Bretagna.