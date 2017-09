La regola dell'istituto, la Winston Churchill School di Woking, in Gran Bretagna, era stata messa nero su bianco: i genitori non entrano nel cortile della scuola a lasciare e prendere i figli. Ma evidentemente non era bastato, così gli insegnanti a turno, in orario di entrata e uscita degli allievi, si piazzavano davanti ai cancelli per impedire l'accesso alle quattro ruote di mamma e papà e per indicare dove parcheggiare. Finché uno dei docenti di guardia al cortile non è stato travolto. Il papà spericolato è finito in manette.