Gb, incontro segreto tra la regina e la fidanzata di Harry: matrimonio in vista?

Pare ci sia stato un incontro segreto tra la regina Elisabetta , il principe Harry e la sua fidanzata Meghan Markle . I tre si sarebbero visti giovedì 12 ottobre a Buckingham Palace . Tè, pasticcini e chiacchiere: matrimonio in vista? Forse. Quel che è certo è che gli indizi ormai stanno a indicare una cosa sola: la serietà dei propositi del principe. E lo aveva già dimostrato a Toronto , qualche settimana fa. I due piccioncini, infatti, si sono dati la mano in pubblico e si sono scambiati tenerezze, nonostante gli occhi indiscreti dei fotografi.

Sembrerebbe, quindi, una presentazione ufficiale. Come l’avrà presa la regina? La sua benedizione, a questo punto, sarebbe il passaggio decisivo. L’ultimo forse. E Harry dovrà fare il possibile per convincerla di essere serio e affidabile. Almeno quanto il fratello William. Addio, dunque, al passato turbolento e chiacchierato di una volta. Meghan, intanto, sembra pronta a lasciare la sua carriera da attrice per entrare tra i reali: pare abbia già inviato una lettera di preavviso ai produttori della sua serie tv, Suits. Una nuova Grace Kelly?