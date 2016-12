Gb, inala gas esilarante e muore

E' finito in tragedia un party fra studenti a Bexley, un sobborgo di Londra: un 18enne è morto dopo aver inalato una capsula di gas esilarante a base di ossido d'azoto, la cui vendita in Gran Bretagna è legale. Il ragazzo è crollato al suolo esanime ed stato portato subito in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Durante la festa aveva alternato il consumo di alcolici con l'assunzione del gas, cocktail che potrebbe essergli stato fatale.