Gb, il senzatetto "eroe" di Manchester rubava a vittime e feriti

Manchester, esplosioni dopo il concerto: morti e feriti Ansa 1 di 37 Ansa 2 di 37 Ansa 3 di 37 Ansa 4 di 37 Ansa 5 di 37 Ansa 6 di 37 Ansa 7 di 37 Ansa 8 di 37 Ansa 9 di 37 Ansa 10 di 37 Ansa 11 di 37 Ansa 12 di 37 Ansa 13 di 37 Ansa 14 di 37 Ansa 15 di 37 Ansa 16 di 37 Ansa 17 di 37 Ansa 18 di 37 Ansa 19 di 37 Ansa 20 di 37 Ansa 21 di 37 Ansa 22 di 37 Ansa 23 di 37 Ansa 24 di 37 Ansa 25 di 37 Ansa 26 di 37 Ansa 27 di 37 Ansa 28 di 37 Ansa 29 di 37 Afp 30 di 37 Afp 31 di 37 Afp 32 di 37 Afp 33 di 37 Afp 34 di 37 Afp 35 di 37 Afp 36 di 37 Afp 37 di 37 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La scoperta - Ad inchiodare l'uomo ha contribuito un pagamento effettuato con la carta di credito rubata ad una signora anziana, mentre sua nipote stava morendo a terra dopo l'attentato.



L'intervista - Subito dopo l'esplosione, Parker ha rilasciato una commuovente intervista a caldo in cui raccontava: "Mi sono alzato e invece di scappare il mio istinto era di correre indietro e cercare di aiutare. Una donna è morta tra le mie braccia. Non smettevo di piangere".



La fedina - Parker è una vecchia conoscenza delle Forze dell'ordine: dal 2000 allo scorso febbraio avrebbe collezionato una serie di condanne per per furti, taccheggio e furto con scasso.



La pena - La sentenza si terrà il 30 gennaio e il giudice gli ha anticipato che probabilmente sarà condannato ad una pena detentiva. Ad aggravare la sua posizione il fatto che l'uomo, invece che presentarsi all'udienza, ha cercato di nascondersi in una casa di Halifax, dove gli agenti sono dovuti andare a recuperarlo.