Gb, il principe George diventa "icona gay": bufera sul sito "PinkNews"

È bufera in Gran Bretagna per l'articolo pubblicato dal sito news della comunità omosessuale "PinkNews" in cui si indica come "icona gay" il principe George, di 4 anni. Jim Allister, leader di un partito minore (Tuv) dell'Irlanda del Nord, ha chiesto al sito di eliminare il pezzo, i cui contenuti sono "oltraggiosi e malati". Benjamin Cohen, responsabile di "PinkNews", si rifiuta di cambiare versione perché l'articolo si basa su commenti ricevuti dagli utenti.