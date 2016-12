Gb, il principe Filippo impreca al fotografo durante cerimonia militare

E' da sempre il re delle gaffe, anche se il suo titolo nobiliare si ferma a principe consorte. Il marito della regina Elisabetta, il duca di Edimburgo Filippo, 94ene, ne ha combinata un'altra delle sue. Durante la cerimonia ufficiale per l'anniversario della storica Battaglia d'Inghilterra, quando 75 anni fa la Raf bloccò la Germania nazista, Filippo, in posa in alta uniforme insieme ai nipoti, perde la pazienza e se la prende con il fotografo che temporeggia per sistemare tutti in perfetto ordine. Una telecamera raccoglie sonoro e labiale: "Just take the f*cking picture", gli urla puntando il dito ossuto.