Gb, il primo ministro May: "Stiamo lasciando l'Ue, non l'Europa"

"Il Regno Unito sta lasciando l'Ue, non l'Europa". Lo ha detto il primo ministro britannico, Theresa May, al termine di un incontro a Parigi con il presidente francese Hollande. Annunciando che Londra non invocherà nel 2016 l'articolo 50 dei trattati per uscire dall'Unione, la May ha chiarito: "La collaborazione tra le intelligence continuerà nonostante la Brexit, continueremo a lavorare assieme e far sentire la nostra gente sicura".