Gb, il premier May: non ci sarà un altro referendum sulla Brexit

In Gran Bretagna non ci sarà un secondo referendum sulla Brexit: a garantirlo è il premier Theresa May, che, in un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama a margine del G20 di Hangzhou, assicura che il Paese lascerà l'Unione Europea. La priorità per Londra, ha proseguito, è immaginare quali possano essere in futuro le sue relazioni commerciali con i vicini europei.