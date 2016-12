Gb, il pasticcio Brexit ora finisce in mano agli avvocati

Dopo polemiche e contropolemiche, il pasticcio della Brexit è finito in mano agli avvocati. Il prestigioso studio legale londinese Mishcon de Reya, infatti, ha chiesto garanzie che il procedimento formale per l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue non inizi prima di un atto del Parlamento: il referendum, infatti, è puramente consultivo. Lo studio legale è pronto a far ricorso alle aule di giustizia nel caso le garanzie richieste non vengano fornite.

Secondo gli avvocati, a rigore di trattati Ue non dovrebbe essere il governo ma il parlamento ad avviare le procedure concrete per la Brexit: nell’articolo 50 del trattato di Lisbona, infatti, si legge che “qualunque Stato membro può decidere di ritirarsi dall’Unione nel rispetto dei propri requisiti costituzionali”. Tesi di Mishcon de Reya è proprio che un’azione del governo su impulso diretto del referendum, senza passare per un voto della Camera, sarebbe incostituzionale in quanto violerebbe la sovranità del potere legislativo.



Lo studio non ha rivelato per conto di chi stia agendo; trattandosi di avvocati d’affari, è probabile che siano imprese con interessi legati alla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea.



Se il pressing sul governo, iniziato già dal 27 giugno, portasse effettivamente a un voto parlamentare, la Brexit potrebbe scontrarsi con una maggioranza di deputati favorevoli al Remain. D’altronde, secondo quanto riportato dall’Ansa, alcuni avvocati sostengono che l’iniziativa di Mishcon de Reya è destinata a naufragare perché il Regno Unito non ha una vera e propria costituzione scritta.