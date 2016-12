Gb, il marito la tradisce e lei per vendicarsi vende la casa

La vendetta non va servita sempre su un piatto freddo. Almeno non per Laura, 42 anni, moglie di un costruttore inglese, Craig Arnolds, di 44. La donna ha venduto la casa con cui viveva con il marito non appena ha scoperto che lui la tradiva. Craig durante un viaggio di lavoro in America dimentica l'iPhone, lei scopre un messaggio hot di un'altra donna e non ci vede più e vende la casa. Lui torna ma trova la serratura cambiata e un gruppo di studenti hippy di Warwick dentro.