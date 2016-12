Gb, il Labour Party riparte da Chuka Umunna, l' "Obama inglese"

Umunna, che ha studiato Legge a Manchester e Nottingham, è stato eletto per la prima vola nel 2010 alla House of Commons, nel collegio di Streatham. Un anno dopo è stato nominato ministro per le Attività produttive nel governo ombra targato Labour.



Nelle primarie per la guida dei progressisti, Umunna sfiderà con tutta probabilità David Miliband, fratello dell'ex leader. Sull'onda dello slogan obamiano "yes we can", la sua scelta potrebbe rilanciare i laburisti in un panorama politico che vede Cameron come assoluto dominatore.