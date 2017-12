Gb: il conto per la Brexit sarà di 40-45 miliardi di euro

La Gran Bretagna pagherà un "conto" per la Brexit di 35-39 miliardi di sterline (40-45 miliardi di euro). Lo ha affermato il portavoce del primo ministro Theresa May, dopo che è stato raggiunto un accordo per passare alla fase seguente dei negoziati. La cifra dovrebbe includere i pagamenti regolari al bilancio Ue fino al 2020, i contributi promessi e ancora non pagati e i pagamenti per le pensioni dei funzionari Ue.