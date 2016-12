Gb: "Ho bisogno di un rene", madre 26enne trova un donatore su Facebook

Stacey Hewitt, 26enne di Redcar, in Inghilterra, era affetta da una patologia renale cronica. Nessuno della sua famiglia era compatibile per una donazione e la ragazza rischiava di morire. Per questo il padre Darren ha deciso di rivolgersi al social network per cercare aiuto. Un'altra donna, Louise Drewery madre di due figli, letto l'appello online si è subito resa disponibile all'intervento.



Si è trattato del primo caso di donazione avvenuta tramite l'utilizzo dei social network. Un gesto di solidarietà tra sconosciuti che ha salvato la vita a una giovane madre.